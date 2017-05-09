75 مليون دولار أرباح "تبريد" الفصلية بنمو 19%

ارتفعت أرباح شركة "تبريد" بـ19% للربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق، لتسجل 75.4 مليون درهم.



وقامت الشركة بزيادة التوزيعات النقدية لعام 2016 بواقع 8% لتبلغ ستة فلوس ونصف للسهم.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لـ"تبريد" خلال لقاء له مع "العربية" إن الشركة تعتزم بناء محطة في السعودية وأخرى في قطر وثالثة في البحرين.

وأضاف ثابت "باعتبارها الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر "تبريد" الشريك الأمثل الذي يوفر حلولا لتبريد المناطق تتميز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة وتقليل الضرر على البيئة. ونحن نسعى جاهدين لتعزيز حضورنا في المنطقة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص وتقديم خدمات تبريد مناطق مبتكرة لعملائنا".

وأضاف "واصلت شركة "تبريد في الربع الأول من العام 2017 تنمية محفظتها من المشاريع البارزة التي تزودها بخدمات التبريد وذلك بالاستحواذ على محطة تبريد المناطق التابعة لشركة "آي سي تي" والتي تخدم مشروع "نيشن تاورز" في أبوظبي.

يشار إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت بـ 6% محققةً 270.2 مليون درهم مقارنةً مع 255.5 مليون درهم في الربع الأول من العام 2016، وارتفاعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 13% محققةً 140.8 مليون درهم مقارنةً مع 124.8 مليون درهم في الربع الأول من العام 2016.

