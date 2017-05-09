الإقبال يرفع سندات "أكوا باور" لـ814 مليون دولار

كشفت شركة "أكوا باور" السعودية، أنها أتمت تسعير سندات بمدة استحقاق 22 سنة، بقيمة 814 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن تلك السندات تصدرها شركة "أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "أكوا باور" في مركز دبي المالي العالمي.

وبحسب البيان، ستتم حماية السندات من خلال التدفقات النقدية والسندات المالية الأخرى من ثماني محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي توجد داخل المملكة العربية السعودية.

وقال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باو"، إن الثقة التي توليها الأسواق العالمية هي انعكاس للتحول الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة في إطار رؤية السعودية 2030.

وأضاف أبونيان في لقاء له مع "العربية" أن الشركة تعد أول شركة سعودية خاصة تصدر سندات عالمية، وأن الطلب على إصدارنا من السندات فاق 3 أضعاف المبلغ الأولي".

وأوضح أبونيان، "أن تسعير سندات "أكوا باور"منافس بالنسبة لسندات طويلة الأجل وأن السندات مضمونة من خلال التدفقات النقدية لثمانية مشاريع".

ومن المتوقع أن تصنف وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" هذا الإصدار عندBaa3 / BBB - (مع نظرة مستقبلية مستقرة) على التوالي، وفقاً للبيان.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، قال إن أكوا باور ستكون أول شركة خاصة سعودية تصدر سندات دولية بمليار دولار.