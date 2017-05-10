أجيليتي: 14.6 مليون دينار كويتي أرباح الربع الأول

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية في بيان صحافي، اليوم، النتائج المالية للربع الأول من عام 2017 محققة صافي أرباح بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي بواقع 12.7 فلس للسهم الواحد، أي بزيادة نسبتها 11.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2016.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 30.8 مليون دينار كويتي بزيادة ـ17.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وهو ما يمثل نموا صحيا للربع الخامس على التوالي ويتماشى مع هدفنا الاستراتيجي.

وقد بلغت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام 320.5 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي، طارق سلطان، إن هدف الشركة يتمثل في الوصول إلى أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار أميركي بحلول عام 2020.