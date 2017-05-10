إلغاء إدراج أسهم "سند للتأمين" من سوق السعودية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم شركة سند للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية (تداول).

وأشارت الهيئة في قرارها المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، إلى إعلانها السابق منتصف العام الماضي، الذي دعت فيه الهيئة مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأسمالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى ضوابط نظام الشركات والمادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج، و"عدم اتخاذ شركة سند للتأمين التعاوني للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات".