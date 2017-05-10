ارتفاع أرباح "بتروكيم" الفصلية 38% لـ168 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" إلى 167.9 مليون ريال بالربع الأول بنسبة 38.3 %، مقارنة بـ121.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار المنتجات وتحسن الإيرادات الأخرى وانخفاض في تكاليف المبيعات.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 1.685 مليون ريال مقابل 1.659 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1.5%.