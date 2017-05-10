"السعودية للكهرباء" تحقق أرباحاً فصلية بـ4.9 مليار ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء الفصلية إلى 4,936 مليار ريال خلال الربع الأول مقارنة مع خسائر تكبتها الشركة بـ -798 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وجاءت الأرباح الفصلية قريبة من توقعات الأهلي كابيتال البالغة حوالي 4.600 مليارات ريال.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات تنفيذا لمرسوم ملكي بإعفاء الشركة من رسوم البلديات.

ووفقا لتداول، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل خلال الربع الحالي 8,920 مليون ريال مقابل 8,895 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 0.3%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية 70,548 مليون ريال، مقابل 65,598 مليون ريال لنهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8%.

وأعلنت الشركة إتمامها بنجاح عملية الشراء الجزئي لصكوك كهرباء السعودية "3" من حملة الصكوك الراغبين في شراء صكوكهم من قبل الشركة في تاريخ الشراء الأول الواقع في 10 مايو 2017.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن عدد الصكوك التي قامت بشرائها بلغ 126.93 ألف صك بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف ريال للصك الواحد وقيمة اسمية إجمالية قدرها 1.27 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 18.13% من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك في تاريخ الإصدار والبالغة 7 مليارات ريال والمنتهية في 2030.

وبينت الشركة أنه تم إيقاف تداول تلك الصكوك المشتراة وسيتم إلغاؤها في تاريخ 10 مايو 2017، وبذلك تصبح القيمة الاسمية الإجمالية القائمة للإصدار 5.73 مليار ريال.

وأشارت إلى أن مجموعة سامبا المالية ستقوم بصفتها مدير الدفعات بإيداع ثمن الشراء في حسابات حملة الصكوك المعنيين في تاريخ 10 مايو 2017.