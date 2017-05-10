كم تحتاج آبل لبلوغ عتبة التريليون دولار؟

كسرت القيمة السوقية لشركة "آبل" الأميركية حاجز الـ800 مليار دولار خلال تداولات الثلاثاء في "وول ستريت"، وذلك لأول مرة في تاريخها لتحافظ بذلك على مكانتها كصاحبة أعلى قيمة سوقية في العالم، وهي المكانة التي يُنتظر أن تفقدها عندما تُطل شركة "آرامكو" السعودية برأسها على أسواق الأسهم العالمية بقيمة سوقية ستتجاوز التريليوني دولار أميركي.

وبينما تترقب أسواق العالم الطرح العام الأولي لشركة "آرامكو" السعودية وسط توقعات بأن تتجاوز قيمتها السوقية التريليوني دولار، فان شركة "آبل" الأميركية العملاقة تمكنت الثلاثاء من كسر حاجز الـ800 مليار دولار، وبلغت قيمتها السوقية الاجمالية 802 مليار و460 مليون دولار أميركي وهو أعلى مستوى لها في تاريخها.

وأغلق سهم شركة "آبل" الأميركية في نهاية تداولات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.62% عند مستوى 153.96 دولاراً، وذلك بعد أن كان خلال التداولات قد سجل أعلى مستوى له عند 154.88 دولاراً، وذلك عند الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحاً. فيما كانت الأسواق الأميركية -بما فيها مؤشر أس أند بي- قد أغلقت على ارتفاعات متباينة الثلاثاء.

واللافت في المستوى التاريخي الجديد أن القيمة السوقية لشركة "آبل" العملاقة تكون بذلك قد ارتفعت خلال عام واحد بالضبط بأكثر من 294 مليار و210 ملايين دولار، حيث كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ 508.25 مليار دولار يوم التاسع من مايو 2016، لتقفز هذه القيمة في اليوم ذاته من العام الحالي الى 802.46 مليار دولار.

وسجل مؤشر (S&P500) مستوى تاريخي مرتفع الثلاثاء عند 2403 نقاط، كما ارتفعت مؤشرات ناسداك الأخرى أيضاً، وارتفعت أسهم مختلف شركات التكنولوجيا المدرجة في السوق.

وفسرت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" الارتفاعات التي سجلتها الأسواق الأميركية بأنها عائدة الى حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بشأن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يشار إلى أن العالم يترقب حالياً قيام السعودية بتنظيم طرح عام أولي لبيع ما نسبته 5% من شركة "أرامكو" النفطية العملاقة، وهو الطرح الذي يتوقع أن يكون أضخم اكتتاب يشهده العالم، أما شركة "آرامكو" فيتوقع أن تزيد قيمتها السوقية عن تريليوني دولار أميركي ويتم إدراجها في أكثر من سوق عالمي، لتكون بذلك أضخم شركة مدرجة في أسواق العالم على الاطلاق، حيث ستكون الوحيدة القادرة على أن تتفوق على "آبل" و"جوجل" اللتان تتربعان على عرش الشركات الأضخم من حيث القيمة السوقية في العالم.

