"العليان" تعين HSBC كمستشار لطرح 30% من شركة تابعة

تعمل مجموعة العليان مع بنك HSBC لطرح ثلاثين في المئة من شركتها التابعة وهي شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

حيث تعتزم المجموعة طرح 30% من شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، في اكتتاب قد ينطلق العام المقبل بحسب مصادر مقربة من المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة توزع علامات تجارية من بينها مياه Nova ومشروبات الطاقة Power Horseإضافة الى مشروب الشعير .HOLSTEN

يشار إلى أن مجموعة العليان كانت تدرس طرح حصة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة في عام 2012 وكانت قد عينت Morgan Stanley كمستشار مالي بحسب مصادر رويترز في حينها.