"نماء" للكيماويات تقلص خسائرها بـ82% لـ3.9 مليون ريال

قلصت شركة "نماء" للكيماويات خسائرها بنسبة 82%، إلى 3.84 مليون ريال بالربع الأول من العام 2017، مقارنة بخسائر 21.93 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في حجم المبيعات وبالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك نتيجة القيام بتخفيض قيمة أصول وممتلكات الشركة.

وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض تكاليف الشحن وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة انخفاض الاستهلاكات وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل.

وبلغت إيرادات "نماء" للكيماويات 130.14 مليون ريال بالربع الأول بزيادة 15% مقارنة بإيرادات المبيعات لنفس الربع من العام الماضي والتي بلغ مجموعها 112.89 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي نحو 16.9مليون ريال مقابل خسارة (1.83) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل خسارة (701.70) مليون ريال للربع السابق.