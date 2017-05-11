ارتفاع أرباح "العقارية" لـ54 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح الشركة "العقارية" السعودية، إلى 54 مليون ريال بالربع الأول ، مقارنة بـ25.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

-ارتفاع إيرادات الفترة بنسبة 8.2%، والعائدة من ارتفاع إيرادات تأجير الوحدات الجديدة في الحي الدبلوماسي مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 3.9% على الرغم من ارتفاع مصاريف الاستهلاك التي أثرت سلباً على تكلفة الإيرادات.

- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 76%، وذلك نتيجة لقيام الشركة برسملة مبلغ 22 مليون ريال على مشاريع رأسمالية للشركة تم البدء في تنفيذها خلال الربع الحالي.

-ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 132.8% لارتفاع عوائد الاستثمارات.