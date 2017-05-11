المالك الرئيسي لـ"الخضري" يعيد هيكلة ملكية الأسهم

قال فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، إن الاستراتيجية الحالية تتجه نحو إعادة هيكلة ملكية شركة "الخضري للاستثمار القابضة" في الشركات التي تشارك فيها، علماً أن الشركة تمتلك نحو 56% من شركة أبناء عبد المحسن الخضري.

وأعلنت شركة "أبناء عبدالمحسن الخضري" أنها قد تلقت خطاباً من شركة "الخضري القابضة" باعتبارها المالك الرئيسي لأسهم الشركة، تضمن الإفادة بنية الخضري القابضة مستقبلاً التصرف في بعض أسهمها بالشركة، وذلك بنقل بعض الأسهم إلى المحافظ الاستثمارية للشركاء بها أو بالتصرف في نسبة من هذه الأسهم بالبيع للغير وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأرجع في مقابلة مع "العربية" خسائر"الخضري" في الربع الأول إلى انخفاض ترسية المشاريع الجديدة وتحديات السيولة التي يواجهها قطاع المقاولات.

وتكبدت شركة "أبناء عبدالمحسن الخضري" خسائر قدرها 18 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح قدرها مليونا ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وجاءت الخسائر أقل من توقعات الأسواق البالغة 38 مليون ريال.