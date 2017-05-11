تراجع حاد لأرباح "صافولا" بـ96% لـ4.8 مليون ريال

انخفضت أرباح مجموعة "صافولا "، إلى 4.8 مليون ريال بالربع الأول بنسبة قدرها 96 %، مقارنة بـ119.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض إجمالي الربح بسبب انخفاض المبيعات وهوامش الربحية في قطاع التجزئة.

- ارتفاع الزكاة والضريبة.

- زيادة حصة حقوق الأقلية.

وأشارت شركة "صافولا" إلى أن هذا الانخفاض في صافي الدخل جاء على الرغم من ما يلي:

- نتيجة إلى إلغاء توحيد حسابات الشركة المتحدة للسكر، مصر- والتي تم تصنيفها كشركة زميلة اعتبارا من 28 مارس 2017 وذلك بعد إصدار الأسهم المخصصة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (EBRD) وتسجيل تكلفة الخيار (option cost)، والذي نتج عنه تسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ 30 مليون ريال نتيجة إلى الاعتراف بمكسب ناتج من انخفاض حصة المجموعة (dilution gain)، وذلك وفقاً لما تم إعلانه في تداول مسبقاً بهذا الخصوص.

- انخفاض خسائر الشركة المتحدة للسكر، مصر الناتجة عن سعر الصرف.

- انخفاض طفيف في المصروفات التشغيلية.

- ارتفاع حصة المجموعة في صافي الدخل من شركة زميلة.