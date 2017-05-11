تفاقم خسائر "بترورابغ" الفصلية لـ240 مليون ريال

أعلنت شركة #رابغ_للتكرير والبتروكيماويات " #بترورابغ"، عن تكبدها خسائر فصلية بلغت قيمتها 240 مليار ريال، في الربع الأول من 2017، مقارنة بخسائر 37 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع في الخسائر 548.7%.

وكانت بترورابغ قد حققت #مكاسب في الربع السابق بلغت قيمتها 124 مليون ريال.

وأرجعت بترو رابغ تكبدها #خسائر في الربع الأول من 2017، إلى انخفاض الهامش على المنتجات المكررة والمسار الهابط في أسعار الزيت الخام الذي أثر على تقييم المخزون، ولقد تم عكس هذا التأثير جزئياً بتحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية.

كما أعادت الشركة بالإضافة لذلك، تصنيف دفعات أحمال الطاقة المدفوعة لشركة راويك من مصاريف رأسمالية الى مصاريف تشغيلية وكذلك توقف وحدة فصل الهواء في الربع الأول من 2017.

وبلغت الخسائر التشغيلية لبترورابغ في الربع الأول 173 مليون ريال، مقابل خسائر 10 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 1630%.