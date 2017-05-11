نمو أرباح أجيليتي الفصلية 11% إلى 14.6 مليون دينار

أعلنت شركة أجيليتي النتائج المالية للربع الأول من عام 2017 محققة صافي أرباح بقيمة 14.6مليون دينار كويتي بواقع 12.7 فلس للسهم الواحد أي بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالربع الأول من عام 2016.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 30.8 مليون دينار بزيادة ـ17.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي لأجيليتي؛ طارق سلطان: "لقد دفع النمو القوي لمجموعة شركات البنية التحتية في الأسواق الناشئة، والتقدم المطرد في تحسين الأسس الجوهرية في أعمالنا اللوجستية التجارية من أدائنا؛ هو يعني أننا مازلنا على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020."