هل تتوسع شركة "كريم" من نقل الأفراد إلى النقل اللوجستي؟

قال رئيس عمليات "كريم" بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء، رامي كاطو، إن حجم أعمال الشركة تطور بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، وإن الشركة يعمل بها في الوقت الحالي أكثر من 150 ألف كابتن في منطقة الشرق الأوسط، من بينهم نحو 50 ألف كابتن في مصر فقط.

وأوضح أن الشركة تقدم خدماتها في أكثر من 50 مدينة حتى الآن تمتد من باكستان وحتى المغرب، وتنفذ نحو 120 ألف رحلة في اليوم الواحد.

ولم يستبعد كاطو انتقال الشركة خلال الفترة المقبلة من نقل الأفراد إلى العمل والاستثمار في القطاع اللوجستي والاتجاه إلى نقل الأشياء، ولكن ربط ذلك بالدراسات التي تجريها الشركة بين وقت وآخر على متطلبات الأسواق التي تعمل فيها.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة اتفاقية من مجموعة "توتال" العالمية، لإطلاق حملة مشتركة للتوعية بالسلامة على الطرق في مصر، والتي تتضمن العديد من الفعاليات لتحقيق السلامة على الطرق المصرية.

وفي إطار مبادرة توتال وكريم للسلامة على الطريق التي انطلقت في القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، سيتم نشر التوصيات التي تهدف لدعم السلامة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية على الطرق وبرامج الإذاعة. وسوف ترعى شركة توتال تطبيق الهاتف المحمول لشركة كريم، وتطلق مجموعة من العروض المصممة لمستخدمي تطبيق كريم في محطات توتال ومحلات بونجور، وسيستمتع عملاء توتال أيضا برحلات مجانية ورحلات مخفضة من شركة كريم من خلال الأكواد الترويجية.

وقال العضو المنتدب لشركة توتال إيجيبت إيان لو بيتيه، إنه باعتبار شركتنا واحدة من أهم الكيانات في مجال صناعة السيارات في مصر، نلتزم بالمساعدة على دعم سلامة الركاب على الطريق بكافة الوسائل الممكنة".

وأضاف: "تعد السلامة من المبادئ الراسخة لشركة توتال، وجزءا لا يتجزأ من جميع الأنشطة والأعمال التي نقوم بها. ونلتزم بمعايير سلامة حازمة في إطار نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والجودة بالشركة، والذي ينطبق على جميع العمليات التشغيلية، بما يشمل النقل على الطريق. ويسعدنا عقد شراكة مع شركة كريم التي حظيت في وقت قصير بمكانة فائقة في مجال النقل في مصر، وذلك لإحداث تغير إيجابي عن طريق تحسين سلامة الطرق وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائنا لرحلات أكثر أمانا وراحة".

وأوضح كاطو أن شركة كريم تولي اهتماماً كبيراً بدعم السلامة على الطريق والتشجيع عليها، حيث يخضع كل كابتن لعدد من الاختبارات للتأكد من توافقه مع المعايير العالمية لشركة كريم قبل انضمامه لأسطول الشركة، كما تخضع كل السيارات لعدد من الفحوص للتأكد من سلامتها من أجل توفير رحلة آمنة ومريحة لعملائنا. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة عالمية رائدة مثل توتال لإطلاق هذه المبادرة، حيث يمثل ذلك تعهدا نلتزم به للاستمرار في تحسين تجربة عملائنا".

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 2015 عن معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات، احتلت مصر المركز السادس عشر في العالم العربي، والمركز 109 عالميًا بين 180 دولة، بمعدل 12.8 حالة وفاة بين كل 100 ألف شخص.

يمثل الخطأ البشري 64% من أسباب حوادث الطرق في 2015، متبوعا بالحالة الفنية للمركبات بنسبة 21.9%، وظروف الطرق بنسبة 2.4%. وسجلت السيارات الخاصة أعلى نسبة حوادث تبلغ 36.8%، ثم جاءت سيارات النقل في الترتيب الثاني بنسبة 27.8%، تبعتها سيارات التاكسي بنسبة 18.9%.