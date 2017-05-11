"التصنيع" تتحول للربحية مقارنة بخسائر 103.5 مليون ريال

تحولت شركة "التصنيع" الوطنية إلى الربحية قدرها 103.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بخسائر 103.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، أن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة الإيرادات الأخرى على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وتكلفة التمويل.

وبلغت المبيعات الإجمالية للربع المنتهي في 31 مارس 2017 مبلغ 2.48 مليار ريال مقارنة بـ2.08 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 19%، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 213.1 مليون ريال مقابل خسارة 1.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.