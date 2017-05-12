أرامكو تقترب من اختيار شريك لمشروع بنية تحتية بالسعودية

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك تعتزم إقامته للإشراف على مشاريع البنية التحتية شبه الحكومية في السعودية.



وأبلغت المصادر رويترز أن من المعتقد أن جاكوبز إنجنيرينج الأميركية هي المرشح الأوفر حظا لتصبح الشريك في المشروع المشترك الذي من المتوقع أن يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة.



وتشارك أرامكو، التي تستعد لطرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الشركات، في مشاريع بشتى القطاعات وليس النفط فحسب، وستقدم الشركة الجديدة خدمات إدارة المشاريع في مجالات البنية التحتية والمشاريع غير النفطية.



وتشمل المشاريع غير النفطية لأرامكو تشييد ملعب الجوهرة لكرة القدم في جدة وإدارة مشاريع صرف مياه السيول في حدة وهي تباشر حاليا تشييد مدينة اقتصادية في جازان بجنوب السعودية.