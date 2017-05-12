تراجع أرباح "الطيار" الفصلية 28% إلى 137 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة "الطيار" الفصلية بنسبة 28.3% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وهبطت الأرباح 3.5% مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" يوم أمس الخميس، بلغ صافي الأرباح 137 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 191 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح 142 مليون ريال بالربع السابق.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 13%، نتيجة انخفاض متوسط هوامش الايرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي، بحسب البيان، 467 مليون ريال، مقابل 535 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 13%.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال الربع الرابع من عام 2016، بلغ 145 مليون ريال، مقابل 215 مليون ريال للربع المماثل من العام 2015، بتراجع نسبته 32.56%.