مبيعات "بالم هيلز" المصرية تقفز 58% بالربع الأول

أعلنت شركة "بالم هيلز" المصرية، عن تحقيقها مبيعات بلغت جملتها نحو 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 58%.

وأوضح قسم البحوث بمجموعة "بلتون القابضة" لدى إعلانه نتائج أعمال المجموعة للربع الأول من العام الجاري، أن بالم هيلز القاهرة الجديدة ومشروعات أخرى في شرق القاهرة ساهمت بنسبة 66% من إجمالي المبيعات، بينما ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 23% وساهمت مشروعات الساحل الشمالي بالنسبة المتبقية 11%.

وأوضحت بحوث بلتون أن عدد الوحدات المباعة تعد المقياس الأكثر دقة للمبيعات الجديدة خلال الفترة المقبلة لأنها توفر رؤية أوضح للقوى الشرائية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار زيادة الأسعار بما يتراوح بين 25 و30% بعد التعويم.

لذلك فإن المبيعات الجديدة لم تكن مدعومة فقط بارتفاع الأسعار ولكن أيضًا بالنمو القوي لعدد الوحدات المباعة التي ارتفعت بنسبة 53% على أساس سنوي، مما يشير إلى بيع 792 وحدة في الربع الأول لعام 2017 مقابل 519 وحدة في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى الجانب المالي، حققت الإيرادات نمواً بنسبة 47% على أساس سنوي، وذلك بدعم تسجيل مبيعات أراضي من الوحدات المستقلة، ومن التسليمات الجديدة لـ 418 وحدة خلال ربع العام بارتفاع بلغت نسبته 11% على أساس سنوي مقابل 377 وحدة في الربع الأول لعام 2016، هذا بالإضافة إلى نشاط البناء القوي في الوقت الحالي.

حيث انتهت الشركة من أعمال البناء بمشروع "ڨيليدج جيت"، وتجهز الآن لطرح المساحة التجارية بالمشروع. وأكدت بلتون أن استراتيجية الشركة لتسريع وتيرة التسليمات ستفتح المجال حتماً أمام تسجيل مبيعات جديدة، كما أن العلامة التجارية القوية لها ستعزز هذه المبيعات بعد تنفيذ الاستراتيجية التطويرية للشركة على كافة الأصعدة.

وعلى مستوى مجمل الربح، فقد سجلت الشركة 488 مليون جنيه بارتفاع 58% على أساس سنوي، مما يشير إلى هامش مجمل ربح 31% في الربع الأول لعام 2017 مقابل 29% في الربع الأول لعام 2016 و28% في الربع الرابع 2016.

في الوقت نفسه، سجلت هوامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 21% في الربع الأول من عام 2017 مقابل 18% و 16% في الربع الأول لعام 2016 و الربع الرابع لعام 2016 على التوالي.

وانعكس نمو الإيرادات على صافي الدخل، الذي ارتفع بنسبة 101% على أساس سنوي مسجلًا 212 مليون جنيه من 105 مليون جنيه في الربع الأول لعام 2016.