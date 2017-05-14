إعمار ترفع أرباحها الفصلية 15% لـ 377 مليون دولار

حققت شركة إعمار العقارية أرباحاً صافية بقيمة 1.384 مليار درهم (377 مليون دولار) في الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2017 بنمو نسبته 15% مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت 1.205 مليار درهم (328 مليون دولار).

وبحسب بيان صدر عن الشركة، وصل إجمالي الإيرادات في الربع الأول من 2017 إلى 4.072 مليار درهم (1.109 مليار دولار)، بنمو نسبته 15% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت 3.529 مليار درهم (961 مليون دولار).

وبلغت الإيرادات المستمرة من أعمال "إعمار" في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه 1.592 مليار درهم (433 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2017، أي ما يعادل 39% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وحققت عمليات "إعمار" في الأسواق العالمية إيرادات بقيمة 806 ملايين درهم (219 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017، بنمو نسبته 62% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2016 البالغة 499 مليون درهم (136 مليون دولار)، أي ما يعادل 20% من إجمالي إيرادات المجموعة.

ووافق المساهمون خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لـ "إعمار العقارية" على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، أي 15% من رأس مال الشركة.

وأكّد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، أنّ النتائج الإيجابية التي سجلتها "إعمار" في مختلف عملياتها هي انعكاس لتركيز الشركة على تحقيق القيمة المستمرة لجميع أصحاب المصلحة.

واعتبر أن النتائج الجيدة تأتي بالتزامن مع النمو الذي سجلته أعمال إعمار الرئيسية في قطاع التطوير العقاري في دبي وفي الأسواق العالمية، حيث واصلت عملياتها في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه تحقيق النمو.

وأشار العبار إلى النمو في المبيعات العقارية في دبي، و"نواصل العمل على استكمال مشاريعنا وفق الخطط المحددة".

وحققت "إعمار" مبيعات عقارية بقيمة 6.049 مليار درهم (1.647 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2017، بنمو نسبته 44% مقارنة بقيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت 4.194 مليار درهم (1.142 مليار دولار)، ونمو نسبته 115% مقارنة بمبيعات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت 2.810 مليار درهم (765 مليون دولار).

ولدى الشركة حالياً مشاريع قيد التطوير بقيمة 46.245 مليار درهم (12.591 مليار دولار أميركي) ستساهم في تعزيز إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة.

وجاء هذا النمو في دبي مدفوعاً بإطلاق مشاريع سكنية جديدة في "وسط مدينة دبي" و"مرسى دبي" إضافة إلى مشاريع مشتركة في "دبي هيلز استيت" و"خور دبي" و"إعمار الجنوب".

وحققت "إعمار" إنجازاً مع الانتهاء من أعمال وضع الأساسات في البرج الجديد المرتقب في "خور دبي"، والذي صممه سانتياغو كالاترافا.

كما قطعت "إعمار" أشواطاً هامة في تطوير مشاريع ضمن "دبي هيلز استيت" الذي تم الانتهاء من أعمال الطرق والمسطحات المائية والبحيرات والممرات الخضراء فيه.