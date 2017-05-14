تعرف على خطة إعادة هيكلة رأسمال "نماء للكيماويات"

أعلنت شركة "نماء للكيماويات" عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 1285.2 مليون ريال إلى 235.2 مليون ريال وبنسبة 81.7% عن طريق إلغاء 105 ملايين سهم لإعادة هيكلة رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، أنه سيتم التخفيض بمعدل سهم واحد عن كل 1.224 سهم تقريبا، لافتة إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها.

علما أن قرار التخفيض سيكون نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتمت الموافقة على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تخفيض رأس المال.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نماء للكيماويات على تخفيض رأسمال الشركة.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 20.87 ريال لهذا اليوم الأحد، كما سيتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة نماء للكيماويات في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الاثنين الموافق 15/05/2017.