مصر..عودة شركات الإسمنت للتصدير بعد 8 سنوات من التوقف

كشفت شعبة منتجي الإسمنت باتحاد الصناعات في مصر عن عودة شركات الإسمنت إلى التصدير للمرة الأولى بعد 8 سنوات من التوقف، وذلك نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي بنسبة 14% في الربع الأول من العام الحالي.

وأكد رئيس شعبة منتجي الإسمنت باتحاد الصناعات مدحت إسطافانوس أن تصدير الإسمنت متوقف منذ عام 2009 بسبب استهلاك السوق المحلية لحصة 95% من الإنتاج، إضافة إلى عدم قدرة أسعار المنتج المصري على المنافسة فى الأسواق الخارجية لارتفاعها.

وأوضح إسطافانوس في مقابلة مع "العربية"، أن قرار التعويم أدى إلى خلق فرصة جديدة أمام تصدير الإسمنت للأسواق العالمية، وهذا تواكب مع انخفاض معدلات الاستهلاك بالسوق المحلية نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك .

ذكر إسطافانوس أن الشعبة تقود مفاوضات حالية مع الحكومة لمساعدة الشركات في فتح أسواق جديدة للتصدير بالقارة الإفريقية.