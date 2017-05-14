هبوط سهم بترورابغ بالحد الأقصى بعد تكبد خسائر فصلية

تراجع سهم "بترورابغ" خلال جلسة اليوم الأحد بالنسبة القصوى عند 13.05 ريال، وبانخفاض حاد بنحو 9.69% وسط تداولات قاربت الـ700 ألف سهم بعد مرور نحو ساعتين من افتتاح السوق السعودي.

وتفاقمت الخسائر الفصلية لشركة بترورابغ إلى أكثر من 500%، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 240 مليون ريال.

وجاءت النتائج مخالفة للتوقعات بتحقيق الشركة أرباح بقيمة 84 مليون ريال.

وأرجعت الشركة تفاقم الخسائر إلى انخفاض الهامش على المنتجات المكررة وتراجع أسعار الزيت الخام، الذي أثر على تقييم المخزون، بالإضافة إلى قيام الشركة بإعادة تصنيف دفعات أحمال الطاقة المدفوعة لشركة "راويك" من مصاريف رأسمالية إلى مصاريف تشغيلية.

وبلغت الخسائر التشغيلية لبترورابغ أكثر من مئة وسبعين مليون ريال في الربع الأول، لتتضاعف سبعة عشر مرة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.