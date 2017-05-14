"الشرقية للتنمية" تطفي خسائر متراكمة بـ 29 مليون ريال

أعلنت شركة "الشرقية للتنمية" إطفاء كامل خسائرها المتراكمة بقيمة 29 مليون ريال، وتحولها إلى صافي أرباح مبقاة 154 مليون ريال.

ويعود إطفاء كافة الخسائر لقيام الشركة بتطبيق إجراءات التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية، حيث قامت "الشرقية للتنمية" بتسجيل قيمة الأراضي المستصلحة من أرض المنحة الحكومية، والتي لم تقيّم من قبل، ولم تقيّد في دفاتر الشركة.

من جهة أخرى تراجعت خسائر الشركة الفصلية 12% إلى 3.6 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال، بـ 39% إلى 46 مليون ريال، بهدف إطفاء معظم الخسائر المتراكمة.