31 مليار ريال أرباح مجمعة للشركات السعودية بالربع الأول

ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 31 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة مع 22 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2016، بنسبة نمو تبلغ 39%.

ويعزى هذا الارتفاع إلى وجود أرباح غير متكررة للشركة السعودية للكهرباء في الربع الأول، تتمثل في إلغاء الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016.

وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي، وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017 والبالغ 6.1 مليار، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

يضاف إلى ذلك النمو الذي حققه قطاع البتروكيماويات بنسبة 98% ليصل إلى 7.2 مليار ريال مقابل 3.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.