القديمي نائبا لرئيس أرامكو للتكرير والمعالجة والتسويق

قرر مجلس إدارة #أرامكو_السعودية تعيين المهندس عبدالعزيز محمد القديمي في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق.

ويأتي إعلان قرار التعيين، بعد اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي في شنغهاي لمناقشة خطط الشركة.

وعمل القديمي رئيساً بالإنابة لأنشطة المصب لعدة أشهر وهو أيضا رئيس لمجلس إدارة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) وهي مشروع مشترك بين أرامكو وسوميتومو كيميكال.

وتغطي عمليات المصب التكرير والكيماويات وهي مجال أساسي في خطط الشركة لتنويع أنشطتها، بينما تستعد لطرح عام أولي العام القادم بما يصل إلى 5% من قيمة الشركة، حيث من المتوقع إدراجها في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى.