تراجع أرباح "داماك" الفصلية 16% إلى 880 مليون درهم

تراجعت أرباح "داماك العقارية" بـ16% في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 880 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن إجمالي الأصول ارتفع خلال الفترة بنسبة 6.3% ليصل إلى 26.17 مليار درهم، وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 9.11 مليار درهم.

وفي سياق آخر، قالت الشركة إنها قامت بتعيين "شعاع كابيتال" كموفر السيولة لأسهمها، على ألا تتملك "شعاع كابيتال" أكثر من 5% من أسهم "داماك".

وأضافت في البيان أن قيمة العقارات المُطورة بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10.22 مليار درهم، دون تغيير ملحوظ مقارنة بديسمبر 2016.