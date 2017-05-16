تقنيات حديثة تواجه مشاكل الاتصال عبر الهواتف المحمولة

أعلنت شركة "هواوي" عن حل نهائي للشكاوى الدائمة من مستخدمي الهواتف المحمولة حول الشبكات وانقطاع الاتصال من خلال التطبيقات والبرامج الحديثة للاتصالات عبر الهواتف المحمولة.

وأوضحت الشركة أن الحل يتمثل في تقنية "MIMO" المتفردة والتي ابتكرها خبراء مراكز أبحاث هواوي ووضعوها في هاتفي P10 وP10 Plus بتوليفة متطورة للغاية تجمع بين جودة المكونات والأداء العالي وأحدث ما توصلت إليه التطبيقات المُثبتة على الهاتف وكاميرا استثنائية بالتعاون مع لايكا الألمانية ليمثل نقلة نوعية وقفزة هائلة في عالم الاتصالات.

وتعد تقنية "MIMO" أحدث تقنيات الاتصال الدائم في العالم، والتي تعمل على تحسين جودة الاتصال والوصول إلى به أقصى سرعة ممكنة، وهي اختصار " Input-Multiple Output Multiple" وتعني وجود أكثر من هوائي في الهاتف لاستقبال وإرسال الإشارات، والتي تعتمد عليها تقنية شبكة الجيل الرابع للاتصالات وما بعدها، ليمنح المستخدمين اتصالا ثابتا دون انقطاع وأكثر سرعة حتى في الأماكن التي تضعف فيها تغطية شبكة الاتصالات، بحيث تتضاعف سعة تحميل البيانات لتصل إلى 600 ميغا بت بالثانية.

وقال جورج لي مدير مكتب هواوي مصر: "نسعى دائما في هواوي لتقديم كل ما هو جديد في علم التكنولوجيا، لتنجح الشركة مرة أخرى في توفير كل الحلول المناسبة لعملائها". وأضاف أن وسائل الاتصال سواء من خلال شبكة المحمول أو شبكة الإنترنت أصبحت أساسية في حياتنا، لذلك قدمت هواوي تقنية MIMO الجديدة كلياً في هاتفي P10 و P10 Plus لمنح المستهلك أفضل تجربة اتصال التي يأمل في الحصول عليها.

وأوضح أنه مع التطور السريع في وسائل الاتصال قررت هواوي أخذ خطوة مسبقة لتوفير الحلول منتج رائد يسهل على المستخدمين إنجاز مهامهم اليومية من خلال تقديم هواتف مجهزة بأنظمة تدعم شبكات الجيل الرابع التي ستنطلق في مصر قريباً. كما أكد على استمرار هواوي في تقديم أفضل تكنولوجيا لعملائها من خلال ابتكار كل ما هو جديد وتوفير أفضل تكنولوجيا ممكنة لمستخدمي الشركة الذين تضعهم في المقام الأول وعلى رأس أولوياتها.