صحيفة: "فورد" تنوي الاستغناء عن 20 ألف موظف

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر من داخل مجموعة "فورد" لصناعة السيارات، أن الشركة تنوي الاستغناء عن نحو 10% من موظفيها حول العالم، لتحسين ربحيتها، لاسيما بعد تصاعد الضغوط على رئيسها التنفيذي.

وأضافت الصحيفة أن الشركة التي يعمل بها أكثر من 200 ألف شخص حاليا، ستعلن عن قرارها إلغاء الوظائف خلال أيام.

ويواجه الرئيس التنفيذي للشركة Mark Fields ضغوطا متزايدة من قبل المساهمين، حيث تراجعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام بـ42%.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بخفض الإنفاق بحوالي 3 مليارات دولار خلال العام الحالي.