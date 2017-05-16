فودافون البريطانية تتكبد خسائر صافية بـ6.71 مليار دولار

تكبدت فودافون، المشغل البريطاني لاتصالات الهاتف المحمول خسارة صافية بلغت 6.1 مليار يورو، ما يعادل 6.71 مليار دولار في عام حتى نهاية مارس/آذار بفعل وحدتها الهندية المتعثرة التي تعكف على فصلها.

لكن المجموعة توقعت نمو الأرباح وقفزة في التدفقات النقدية الحرة للعام الحالي بفعل استقرار متوسط إيرادات عملاء العقود وانخفاض الإنفاق.

وتوقعت الشركة نمو الأرباح الأساسية الذاتية المعدلة بين 4 و8% وتدفقا نقديا حرا بنحو خمسة مليارات يورو ارتفاعا من 4.1 مليار يورو في السنة السابقة.

وقال فيتوريو كولاو، الرئيس التنفيذي اليوم الثلاثاء "نتوقع المحافظة على زخمنا في السنة المالية المقبلة، وتوليد تدفق نقدي حر بنحو 5 مليارات يورو.

"ثقتنا في التوقعات تظهرها زيادة 2% أخرى في توزيعاتنا النقدية".

وفي مواجهة منافسة محتدمة في الهند، اتفقت الشركة على دمج عملياتها هناك مع آيديا سيليولار.