فيديو.. مقر آبل العملاق السفينة التي كلفت 5 مليار دولار

بدأت شركة "آبل" الأميركية عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم نقل موظفين إلى مقرها الجديد الذي كلّفها ما يقدر بـ5 مليارات دولار.

يأتي نقل موظفي #آبل إلى المقر الجديد لشركة آبل والذي على شكل #سفينة الفضاء، بعد قرابة 6 سنوات على إعلان مؤسس آبل الراحل، #ستيف_جوبز، عن خططه لبناء مقر جديد يشبه "سفينة الفضاء".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المبنى الدائري الذي تبلغ مساحته 2.8 مليون قدم مربعة يشبه سفينة الفضاء، ويتميز بسطح زجاجي منحنٍ كما أن المهندسين الذين صمموا الموقع قالوا إنه مصمم ليبدو وكأنه يشبه جهاز كمبيوتر آبل المحمول "ماك بوك إير".

وقد شارك في تصميم المقر الجديد لشركة آبل أكثر من 100 مهندس معماري.