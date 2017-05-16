العبار: "نون" ستنطلق خلال 2017 من مقرها الدائم بالرياض

أكد محمد العبار، الشريك المؤسس لـ منصة "نون" للتجارة الإلكترونية، أن منصة "نون" تسير حسب الجدول الزمني المقرر لإطلاقها خلال العام الحالي.

وأشار العبار في بيان تسلمت "العربية" نسخة منه، إلى استكمال النموذج النهائي للتقنيات المستخدمة، بدعم من الآراء والملاحظات التي تلقتها الشركة من عملائها الأوائل.

كما أكد أن مكتب عمليات "نون" الدائم سيكون في مدينة الرياض في أعقاب إطلاقها، حيث تعمل حالياً على توسيع مواردها وعملياتها هناك.

وقال "العبار" إن "نون" عند إطلاقها ستقود قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وستستفيد من علاقاتها الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلاً عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلاً.

وتعمل "نون" على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية.

ونوّه "محمد العبار" إلى أنه من الأهمية بمكان، أن تتوافق جميع أنظمة المنصة وعملياتها مع أعلى المعايير المتبعة، خاصة مع وجود عدد كبير من الابتكارات المتعلقة بسلسلة التوريد التي تعمل على تطويرها حالياً.

واستقطبت الشركة خبرات إضافية لتعزيز فريقها الإداري والمساعدة على تنفيذ خططها، كما ذكرت اليوم.

وكانت الشركة ذكرت في نوفمبر الماضي، أن العمل على إنجازها استغرق 18 شهرا، وأنها ستقدم 20 مليون منتج للعملاء، بالإضافة إلى أن المركز اللوجستي للمشروع سيكون في دبي ورلد سنترال بمطار آل مكتوم.

يشار إلى أنه تم إطلاق المنصة في نوفمبر 2016، بالشراكة بين مجموعة مستثمرين برئاسة العبار مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك 50% منها، وباستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار.