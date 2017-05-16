"إسمنت حائل" تعلن حصولها على رخصة تصدير إسمنت

أعلنت شركة "إسمنت حائل" عن حصولها على رخصة تصدير إسمنت صادرة من وزارة التجارة والاستثمار بناء على الأمر السامي رقم 28408.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" أن الرخصة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، لافتة إلى أنها لا تتوقع أي أثر مالي ملموس على النتائج المالية للشركة.

وتراجعت أرباح إسمنت حائل بنحو 75% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق، لتسجل 8.276 مليون ريال. وأتت تلك النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 10.850 مليون ريال.

ويعود السبب وراء تراجع الأرباح إلى تراجع إجمالي مبيعات الشركة في الربع الأول من 2017 بـ50%، مقارنة بالربع الأول من عام 2016 ليبلغ نحو 45 مليون ريال بسبب ضعف الطلب وقوة المنافسة وانخفاض الأسعار.