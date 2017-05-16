"دريك آند سكل" تتكبد خسائر فادحة.. والسهم يهبط 5%

تكبدت شركة Drake and Scull في الإمارات، خسائر تجاوزت 722 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح قدرها 10 ملايين درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وجاءت الخسائر أعلى بكثير من متوسط التوقعات بأن تسجل الشركة خسائر قدرها 19 مليون درهم.

وأغلق سهم دريك آند سكل في جلسة اليوم على خسائر بنحو 5%.

وتراجعت الإيرادات 23% مع ارتفاع تكاليف التمويل 85% في الربع الأول لتبلغ 21 مليون درهم، كما تضاعفت المصروفات العمومية والإدارية حوالي 12 مرة لتتجاوز 760 مليون درهم.

وشكك مدقق الحسابات في قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة في ظل تجاوز مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 856 مليون درهم.

وتترقب الشركة موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" على خطتها لتخفيض رأس المال وإعادة الهيكلة، بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال.