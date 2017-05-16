"نستله" تستثمر 500 مليون درهم بمصنع المها في دبي الجنوب

افتتحت شركة "نستله" للأغذية مصنع - المها في دبي الجنوب استثمار بقيمة 530 مليون درهم، وهو المصنع الثامن عشر لشركة "نستله" الشرق الأوسط.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الامارات، "يوفر مشروع "دبي الجنوب" مزايا استراتيجية تجعل منه وجهة مثالية وجاذبة للشركات العالمية الرائدة. كما يشكل المشروع ركيزة محورية في رؤية دبي الرامية إلى توفير منصة شاملة تلبي احتياجات قطاع الطيران، والنقل الجوي، والخدمات اللوجستية، ومختلف النشاطات التجارية".

من جانبه، أكد سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تعتبر "نستله" من أوائل المستثمرين في "دبي الجنوب" نظراً للإمكانات الكبيرة والواعدة لهذا المشروع باعتباره منصة اقتصادية تستشرف آفاق المستقبل. وقد انطلقت الشركة في خطوتها هذه مستفيدة من البنية التحتية المتينة والتسهيلات المتوفرة في المشروع والتي تعزز نمو الأعمال وتطويرها. ويسرنا أن نشهد هذا النمو القوي والمتزايد الذي تحققه "نستله" في المنطقة".

وبدوره أشار ماركو ستيميبري: "يمثل افتتاح مصنع المها التزامنا للمستهلك ورغبتنا في الاستثمار وتأمين الوظائف وطموحنا لتحسين أدائنا البيئي. إن هذا الاستثمار بـ 530 مليون درهم في المصنع الثامن عشر لنستله الشرق الأوسط هو إضافة نوعية لأعمالنا في المنطقة على مدى أكثر من 80 عاما". وأضاف ستيمبري: "كما أنه دليل على ثقتنا التامة بالمكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ديناميكي يتسم بالاستقرار والتنافسية لتأسيس الأعمال، كما يؤكد التزامنا المتواصل طويل الأمد تجاه السكان في منطقة الشرق الأوسط".

ويوفر المصنع الجديد فرص عمل لـ 340 موظفاً ينتمون لـ 20 جنسية، فيما تقع أعمار 60% منهم تحت سن 30 عاماً. وتدير "نستله" حالياً مصنعين آخرين في دبي يتبع أحدهما لـ "نستله ووترز" والآخر لـ "نستله دبي الصناعية "، وتشمل منتجات هذين المصنعين كيت كات، وماكنتوش كواليتي ستريت إضافة إلى منتجات نيدو.

ونوّه إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نستله الشرق الأوسط.: "يعدّ مصنع "نستله- المها" خطوة أخرى تندرج في سياق سعينا للتأسيس لقيمة مشتركة والوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع في منطقة الشرق الأوسط. وتتيح لنا النشاطات التصنيعية المحلية توفير مواردنا والاستثمار على نطاق محلي، وكذلك تقديم منتجات مخصصة، تلبي أذواق المجتمع المحلي ومختلف احتياجات الأفراد والعائلات، علاوة على خدمة مجتمعات المنطقة بسرعة وبمزيد من الكفاءة".

وقد حقق المصنع الجديد نتائج فائقة من حيث السلامة بدون أي حادث خلال مرحلة الإنشاء، أما على صعيد الجودة، فقد ضاهت أولى عمليات الإنتاج مع المعايير الصارمة التي تتبناها "نستله".

يشار إلى أن مصنع "نستله- المها" حاصل على "شهادة حلال" التي تمنحها "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"، ويعمل بنسبة 100% بأضواء "صمام ثنائي باعث للضوء LED" التي تمتاز باستهلاك أدنى معدلات الطاقة، كما تم عزل المصنع بشكل كلي لتوفير الطاقة المستهلكة في التكييف، ويقوم أيضاً بإعادة تدوير ما نسبته 100% من المخلفات الصادرة عن المنتجات والمواد الأولية مما يجعل حجم نفاياتها يصل إلى الصفر، كما يقوم المصنع بتنفيذ آليات لترشيد استهلاك المياه، ونطمح لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.