أرامكو السعودية تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات

ذكرت "أرابيان صن"، وهي المجلة الرسمية لأرامكو #السعودية، الأربعاء، أن الشركة النفطية الحكومية العملاقة تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات.

وقالت المجلة الأسبوعية لأرامكو "وافق مجلس الإدارة على إنشاء وحدة جديدة تتولى الأنشطة الكيماوية للشركة.

واجتمع مجلس إدارة أرامكو الأسبوع الماضي في #شنغهاي لمناقشة خطط الشركة وتعيين رئيس جديد لأنشطة المصب وعدة نواب للرئيس في مواقع رئيسية أخرى. وعينت أرامكو عبد العزيز الجديمي في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وتغطي عمليات المصب التكرير والكيماويات وهي قطاع أساسي في خطط الشركة لتنويع أنشطتها بينما تستعد لطرح عام أولي العام القادم بما يصل إلى 5% من قيمة الشركة، حيث من المتوقع إدراجها في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى.

وفي العام الماضي، قال الجديمي الذي عمل رئيسا بالإنابة لأنشطة المصب لعدة أشهر وهو أيضا رئيس مجلس إدارة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) وهي مشروع مشترك بين أرامكو وسوميتومو كيميكال، إن أرامكو تهدف إلى زيادة إنتاجها من الكيماويات بنحو 3 أمثاله إلى 34 مليون طن متري سنويا بحلول 2030.

وفي نفس الإطار الزمني، تهدف أرامكو لزيادة طاقتها التكريرية على مستوى العالم إلى 8-10 ملايين برميل يوميا من أكثر من 5 ملايين برميل يوميا حاليا.

وسيساعد ذلك أرامكو على زيادة القيمة من أنشطة النفط والغاز من خلال ضمان تدفقات للإيرادات لتصبح أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط.

وتخطط أرامكو لمشروع ضخم لتحويل النفط إلى كيماويات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقول مصادر في قطاع النفط إنه سيتكلف ما يزيد على 20 مليار دولار.