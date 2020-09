أرامكو تخطط لتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات أميركية

ذكرت وكالة بلومبيرغ بحسب مصادر مُطّلعة، أن أرامكو السعودية تُخطط لتوقيع اتفاقيات مع عشر شركات على الأقل، منها General Electric Co وSchlumberger Ltd وHalliburton Co عند زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية.

وذكرت المصادر أن اتفاقيات أرامكو ستساعد الشركة على تحقيق هدفها في تأجير ما يقارب 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول عام 2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستفتح الشركات الأجنبية المزيد من مصانعها في المملكة، ما يساعد على تدريب المزيد من القوى العاملة السعودية.

يذكر أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات في العشرين من مايو الجاري.