مع هبوط المبيعات.. هل توقف شركات الأغذية بمصر التوسع؟

شهدت شركات المنتجات الغذائية المصرية ومن بينها "جهينة " تراجعا في مبيعاتها خلال الربع الأول من هذا العام، ما أثر سلبا على صافي أرباح الشركة مقارنة مع العام الماضي.

إذ تراجعت الأرباح الفصلية للشركة بنسبة 28% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 58 مليون جنيه.

وحذر محلل قطاع الأغذية في شركة فاروس القابضة، أحمد الخربوطلي، من أن تراجع مبيعات الأغذية قد يضطر الشركات لإيقاف توسعاتها.

وأوضح الخربوطلي في مقابلة مع "العربية" أن تراجع مبيعات شركات المنتجات الغذائية بالربع الأول جاء نتيجة زيادة الأسعار، حيث إن تعويم الجنيه أدى لقفزة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية.

وأعرب عن تفاؤله بانتعاش حركة مبيعات المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان .