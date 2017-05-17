"سوديك" المصرية تستهدف شراء أراض جديدة بـ33 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوديك"، ماجد شريف، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، إن شركته تسعى لشراء أراض جديدة في شمال وغرب القاهرة في إطار مساعيها لشراء أراض بقيمة 600 مليون جنيه نحو 33 مليون دولار.

وأضاف شريف أن شركته تعمل على أكثر من 10 مشروعات سكنية حاليا وتستهدف الانتهاء من إجراءات ضم 300 فدان غرب القاهرة للحيز العمراني هذا العام لإطلاق مشروع بناء فيلات عليها العام المقبل.

وتأسست سوديك عام 1996، وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وقال شريف إن شركته استثمرت 445 مليون جنيه خلال الربع الأول من إجمالي استثمارات مستهدفة 3 مليارات جنيه خلال هذا العام. وبلغت قيمة التعاقدات خلال الربع الأول 1.2 مليار جنيه من مستهدف مليار جنيه.

وتابع: "لدينا 2.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول في الشركة في شكل أذون خزانة وسيولة منها 600 مليون جنيه مخصصة لشراء أراض".

وأظهرت نتائج أعمال سوديك، أمس الثلاثاء، أن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قفز 311.8% في الربع الأول من العام ليبلغ 210.639 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس مقابل 51.154 مليون قبل عام.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 275.4% إلى 703.479 مليون جنيه من 187.399 مليون.

وذكر شريف أن شركته تتفاوض مع بنك محلي للحصول على تسهيل ائتماني بأقل من 500 مليون جنيه قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام لتمويل مشروعات، لكنه لم يذكر اسم البنك.

ووقعت سوديك في أبريل/نيسان اتفاق تسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 1.3 مليار جنيه مع البنك العربي الإفريقي لتمويل مشروعات تجارية في سوديك ويست وسداد تسهيل سابق للبنك.

وأشار شريف إلى أن شركته تدرس حاليا وضع سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين قائلا "في الغالب نتحدث عن توزيعات نقدية".

كان آخر توزيع نقدي للشركة بقيمة أربعة جنيهات للسهم في 12 مايو 2011 عن أرباح 2010.