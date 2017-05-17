"مجموعة الحكير" تفتتح مركزين ترفيهيين في الدمام ومكة

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن افتتاح مجمع بلازا ترفيهي وتجاري جديد يشمل مراكز ترفيه داخلية للشركة (سباركيز - سكاي زون - سنوي)، إضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات العالمية في مدينتي الدمام ومكة المكرمة تحت مسمى "الحكير تايم".

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" أن المساحة الإجمالية للمجمع الترفيهي الجديد في الدمام هي 5,155 مترا مربعا، في حين تبلغ مساحة المجمع في مكة نحو 27,194 مترا مربعا.

وقالت مجموعة الحكير إن الأثر المالي لهذين المجمعين الترفيهيين سوف يظهر على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام 2017.