"الخليج للاستثمار" تستحوذ على 11% من "نيمي" الكندية

أعلنت شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي"، عن قيام صندوقها للاستثمار في التكنولوجيا و الذي يحمل اسم "جي آي آي تك فينتشرز" - GII Tech Ventures بالاستحواذ على نسبة 11% من شركة "نيمي" الكندية، و بهذا يكون مجموع الاستثمارات التي رتبتها "الخليج للاستثمار الإسلامي " في قطاع التكنولوجيا لعملائها و مستثمريها خلال الـ24 شهرا الماضية قد بلغ ما يعادل 500 مليون دولار أميركي.



و شركة "نيمي" - الكندية هي المصنعة و صاحبة الابتكار و براءة الاختراع لإسوارة المعصم الذكية "نيمي باند" nymi band- التي تتيح تطبيقات أمنية و إدارية فريدة من نوعها للشركات و الموظفين في أماكن العمل.

وعن عن صندوق "جي آي آي تك" - GII tech ، قال الرئيس التنفيذي و الشريك المؤسس في الخليج للاستثمار الإسلامي محمد الحسن :" لقد كنا من أوائل الشركات الاستثمارية في المنطقة التي تنبهت لأهمية الفرص التي توجدها شركات التقنية و قطاع تكنولوجيا المعلومات، و استطعنا استهداف عددا من شركات التكنولوجيا الواعدة في أميركا الشمالية ذات الموقع التنافسي الفريد الذي يؤهلها لتحقيق مردود استثماري مميز لعملائنا و شركائنا".

يذكر أن شركة "نيمي" قد أطلقت خلال العام 2014 الجيل الأول من إسوارة المعصم الذكية التي تتيح التعرف على مرتديها من خلال إيقاع نبضات القلب لديه، الأمر الذي فتح آفاقا لتطبيقات أمنية و معلوماتية مميزة للشركات، علماَ أن دخول شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بتقديم حزمة تمويلية لشركة "نيمي" سيوفر الموارد اللازمة لمرحلة جديدة من تطوير و نشر ابتكارها من إسوارة المعصم الذكية.