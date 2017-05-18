117.5 مليار دولار إيرادات "وول مارت" الفصلية

ظهرت نتائج أعمال وول مارت ستورز الخميس تحقيق مبيعات فصلية تفوق التوقعات في المتاجر العاملة بالولايات المتحدة، مع زيادة عدد الزبائن الزائرين لمتاجر الشركة وارتفاع مبيعاتها عبر الإنترنت بفضل مساعيها الرامية لتعزيز أنشطتها في مجال التجارة الإلكترونية.



ودفعت النتائج سهم وول مارت ستورز للارتفاع 1.3%، في المعاملات المبكرة.



وتظهر نتائج الأعمال القوية للشركة أنها تستفيد من استثمارها البالغ 2.7 مليار دولار في زيادة الأجور المنخفضة وتحسين تدريب موظفيها. وقالت الشركة إن زيارات المتاجر زادت 1.5%، في الربع الأول.



وقالت وول مارت إن المبيعات في المتاجر الأميركية المفتوحة منذ عام على الأقل زادت 1.4 %، مع استبعاد تقلبات أسعار الوقود، وهي الزيادة الفصلية الحادية عشرة على التوالي. وكان محللون يتوقعون زيادة نستها 1.3 %.



وزادت المبيعات عبر الانترنت 63%، في الربع الأول ارتفاعا من نمو نسبته 29%، في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت الشركة إن معظم النمو جاء من عملياتها القائمة عبر الانترنت بدلا من الاستحواذات.



وبلغت ربحية السهم دولارا في الربع الأول المنتهي في 30 أبريل لتتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 96 سنتا، وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس. وتراجع صافي الربح المجمع إلى 3.04 مليار دولار من 3.08 مليار دولار بسبب زيادة الضرائب.



وزادت الإيرادات الفصلية 1.4% إلى 117.5 مليار دولار لتقل قليلا عن توقعات المحللين البالغة 117.7 مليار دولار بسبب ارتفاع الدولار الذي يقلص قيمة المبيعات في الخارج.



وفيما يخص الربع الثاني، تقول وول مارت إنها تتوقع زيادة تتراوح بين 1.5 إلى 2%، في مبيعات المتاجر الأميركية القائمة. وتتوقع وول مارت أن تتراوح ربحية السهم بين دولار و1.08 دولار مقارنة مع توقعات السوق البالغة 1.07 دولار.