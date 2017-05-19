العبار يستحوذ على حصّة كبيرة في "MEVP"

أعلنت "MIDDLE EAST VENTURE PARTNERS" استحواذ محمد العبار على حصة كبيرة فيها لدعم الشركة الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري (Venture Capital) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكّد محمد العبار على إبقاء الفريق الإداري فيMEVP على استقلاليته في الإدارة العملية للشركة.

وتعد MEVP واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مجال رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولها سجل حافل بالنجاحات التي حققها شركاؤها المؤسسون: وليد حنا ووليد منصور وربيع خوري. وبالتعاون بين محمد العبار وMEVP ، ستتمكن هذه الأخيرة من دعم الشركات المحلية الناشئة ومساعدتها على النمو والتحول إلى شركات إقليمية قوية. ويعد هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية العبار لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ويأتي في إطار سلسلة من المبادرات الحيوية التي أطلقها أخيراً في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال محمد العبار بهذا الخصوص: "يسرني أن أتعاون مع الجهاز الإداري في MEVP بما له من خبرة في مجال رأس المال الاستثماري، وأتطلع للعمل عن كثب مع هذا الفريق على المدى الطويل لاكتشاف وتشجيع الجيل الناشئ من رواد الأعمال المبتكرين في قطاع التكنولوجيا في المنطقة. وسنعمل على دعم رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا من خلال تقديم رأس المال الذي يحتاجونه للنمو، والاستشارات الاستراتيجية، ودعم العمليات التشغيلية اللازمة لنجاحهم بهدف مساعدتهم على النمو والتحول إلى شركات قيادية في قطاع الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتأهيلهم لفتح أسواق جديدة خارج المنطقة. وأنه ليسعدني أن أساهم في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي في منطقةٍ تمتلك جميع مقومات النجاح التي تحتاجها في هذا القطاع. وسيلعب قطاع رأس المال الاستثماري دوراً محورياً في إعداد الشركات الإقليمية للنمو وتمكينها من المنافسة خلال هذه المرحلة الحيوية من التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي".

من جانبه، قال وليد حنا، المؤسس والشريك الإداري في MEVP: "يشرفنا أن نكون شركاء السيد محمد العبار في مجالات رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا، وأن ندعم خططه الأوسع نطاقاً لحفز القطاع الرقمي في المنطقة. إنه يوم مميز في مسيرة مؤسستنا، وإن دل هذا التعاون على شيء، فإنما يدل على إمكاناتنا الفريدة وسجلنا المتميز في تحديد وتمويل قادة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي تؤكد كذلك على مكانة MEVP كشركة رائدة إقليمياً في مجال رأس المال الاستثماري. ولا شك أنه مع الجمع بين رؤية العبار وخبرات فريقنا بمجال رأس المال الاستثماري، سنوفر للشركات الإقليمية الناشئة فرصاً أفضل للاستفادة من التحولات الرقمية الحتمية".

يشار إلى أن (MEVP)واحدة من أكبر الشركات المختصة باستثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدير MEVP حالياً أربعة صناديق إقليمية للاستثمار في قطاع المعلومات والاتصالات مع أصول مدارة بقيمة تتجاوز 120 مليون دولار واستثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار. وحتى تاريخه، استثمر فريق MEVP، الذي يضم 18 خبيراً استثمارياً مختصاً، في 40 شركة ضمن محفظة MEVP عبر جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.