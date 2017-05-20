اتفاقية بين "أرامكو" وهانيويل لدعم برنامج "اكتفاء"

|وقعت "أرامكو" السعودية مذكرة تفاهم مع شركة "هانيويل" تنص على تعاون الشركتين على استكشاف إمكانات القدرات الهندسية والأنظمة الجديدة التي سيتم تطويرها في العديد من المراكز الصناعية الرائدة عالمياً في المملكة، التي تدعم أهداف برنامج "اكتفاء" لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي على السلع والخدمات.

وضمن إطار هذه الاتفاقية، ستعمل HONEY WELL على مساندة أرامكو لتحقيق أهداف البرنامج بحلول عام 2021.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى محفظتها التقنية الواسعة، تلعب "هانيويل" دورا أساسيا في تطوير الصناعات والمواهب المحلية في المملكة، من خلال إبرام الكثير من الشراكات المهنية وتنظيم العديد من برامج التدريب، أبرزها تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن إطار مشروع لإنتاج البتروكيماويات.