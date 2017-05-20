أضخم 4 بنوك بأصول 5 تريليونات دولار تزور السعودية

تشارك كبرى الشركات الأميركية في منتدى "الرؤساء التنفيذيين"، بالإضافة إلى كبرى البنوك الأميركية، ومن بينها #جي_بي_مورغان و #مورغان_ستانلي و #سيتي_غروب بأصول إجمالية وصلت العام الماضي إلى 5.1 تريليون دولار.

كما ستشارك شركات نفط، أبرزها #إكسون_موبيل، وهي أكبر شركة #نفط مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى جانب National Oilwell Varco بالتالي، القيمة السوقية الإجمالية للشركتين تبلغ 360 مليار دولار.

ومن بين المشاركين 4 من كبرى شركات خدمات النفط الأميركية، وهي Baker Hughes وHalliburton وSchlumberger وWeather Ford بإيرادات إجمالية بلغت 60 مليار دولار العام الماضي.