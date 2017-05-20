كارلايل: اتفاقية مرتقبة مع السعودية للاستثمار في أميركا

قال الشريك المؤسس المدير في مجموعة #كارلايل لإدارة #الأصول ديفيد روبينستي، الذي يزور السعودية، ضمن الوفد المرافق للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الوفد الأميركي موجود في السعودية لدراسة كيفية زيادة التعاون بين الشركات الأميركية والسعودية وحققنا تقدما ملحوظا اليوم.

وأضاف روبينستين "هناك اهتمام من الطرفين للاستثمار في كل من البلدين. أعتقد أن هذه بداية لتعاون طويل الأمد. العلاقات بين البلدين موجودة منذ فترة طويلة ولكن رؤية 2030 ستعزز الاستثمارات الأميركية في المملكة وستساعد على استقطاب الاستثمارات السعودية إلى أميركا".

وقال "نحن ننظر دائما إلى الفرص الجيدة، وأعتقد أن جاذبية #السعودية ستزداد. لدينا استثمارات في #المملكة منذ فترة ونتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العام. أما فيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في #الولايات_المتحدة سيتم توقيع اتفاقية متعلقة بالاستثمار في مجال البنى التحتية الأميركي، وهو قطاع بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات، وأعتقد أنه سيكون جاذبا للصناديق السيادية. ونقدر العائد على استثمارات البنى التحتية قد تبلغ على الأقل 5%، وقد تتجاوز 10%".

ولفت روبينستين إلى أن شركات مثل كارلايل لديها خبرة واسعة في الاستثمار ولذلك يمكنها أن تكون شريكا مهما للصناديق السيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة. أما فرص الاستثمار الأخرى في الولايات المتحدة هي في قطاعي #الصحة و #الطاقة".