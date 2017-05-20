صفقات بـ 15 مليار دولار لجنرال إلكترك في السعودية

وقعت شركة جنرال إلكتريك، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في مجال تطوير المشاريع الصناعية وبناء القدرات بين القطاعات في السعودية، ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقيات على هامش الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات مشروع مشترك مع DUSSUR سيساهم في تطوير سلسلة التوريد الصناعية في قطاع الطاقة، وشراكة مع شركة معادن السعودية لاستخدام حلول General Electric بهدف تعزيز الكفاءة الانتاجية.

وستساهم الاتفاقيات بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الاقتصاد في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والنفط والغاز والتعدين والتحول الرقمي.

وحدد نائب رئيس مجموعة جنرال إلكتريك، جون رايس، تأثير التغيرات التي تعتمدها السعودية على مزاولة الأعمال، مشيراً إلى أن توطين القدرات يصب في مصلحة الشركة والمملكة معا.

وقال رايس في مقابلة مع "العربية" إن وضوح رؤية المملكة 2030 يتيح للمستثمرين تحديد فرص الاستثمار، مؤكداً على أهمية انفتاح الحكومة السعودية على الشراكات الاستراتيجية والشراكة مع القطاع الخاص.

فهذان العاملان برأيه "العاملان يدعمان قدرتنا على تعزيز التزاماتنا الحقيقية في المملكة".

وشدد رايس على الدور الذي تلعبه مجموعة جنرال إلكتريك في توطين القدرات في المملكة منذ فترة طويلة، علماً أن ورؤية 2030 أتت لتضاعف جهود الشركة في هذا الاتجاه.

واعتبر أن مزاولة العمل من خلال شركة محلية هو أمر إيجابي بالنسبة للشركة، على أساس أنه سيدعم في الوقت نفسه التوظيف في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.