23 شركة أميركية تحصل على تراخيص بالسعودية

قالت موفدة " العربية " إلى الرياض الزميلة نادين هاني أن الهيئة العامة للاستثمار سوف تمنح تراخيص للاستثمار بملكية كاملة لـ23 شركة أميركية في عدة قطاعات منها قطاع المواصلات، الخدمات اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية.

وعلمت "العربية" أنه من بين الشركات التي حصلت على تراخيص: سيتي بنك، جنرال إلكتريك وبوينغ.

في المقابل، أوضح موفد العربية عقيل بو خمسين أن شروط منح هذه التراخيص هي: تواجد الشركة بـ3 أسواق كحد أدنى، وأن لا يقل رأسمالها عن 30 مليون ريال. وأن تلتزم بالاستثمار لـ5 سنوات منذ منحها التراخيص.

وأشار أنه خلال هذا اليوم، سوف يتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في الديوان الملكي تناهز قيمتها 200 مليار دولار.

من جهة أخرى، قال بو خمسين إن العديد من شركات القطاع الخاص سوف توقع اتفاقيات مع أميركا منها شركة معادن، التي أشار رئيسها التنفيذي في حديث مع العربية إلى أن الشركة ستتجه نحو التوسيع بإنتاج الألمنيوم والفوسفات، في إطار خطط طموحة سترفع قدرتها الإنتاجية وستوفر فرص العمل.