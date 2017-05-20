3 بنوك أميركية بالرياض توازي اقتصاد كندا وألمانيا

صاحب زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض تمثيل مهم لأكبر الشركات الأميركية من بينها البنوك الكبرى مثل JP Morgan وMorgan Stanely وCitigroup بأصول إجمالية تجاوزت العام الماضي 5 تريليونات دولار، وهو ما يقارب حجم الاقتصاد المجمع لكندا وألمانيا معا على سبيل المثال.

وجرى خلال الزيارة التاريخية لدونالد ترمب إلى السعودية، توقيع صفقات واتفاقيات مليارية، تظهر أهمية الشق الاقتصادي في العلاقات بين الطرفين.

ويحضر ضمن الوفد الأميركي كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات وصناديق الاستثمار في الولايات المتحدة، بهدف استشراف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة في قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع والبنية التحتية.

وتأتي هذه الجهود بهدف توسيع نطاق التجارة بين البلدين للمساهمة في توطين الوظائف، وخلق فرص عمل جديدة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن بين المشاركين رؤساء كبرى البنوك الأميركية الثلاث، كما تشارك شركات نفط، أبرزها إكسون موبيل، وهي أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 347 مليار دولار إلى جانب National Oilwell Varco بقيمة سوقية تتجاوز 13 مليار دولار.

كذلك تشارك أربعة من كبرى شركات خدمات النفط الأميركية، وهي Baker Hughes وHalliburton وSchlumberger Weather Ford بإيرادات إجمالية بلغت 60 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يساوي حجم اقتصاد لوكسمبورغ.

كما تحضر كبرى شركات إدارة الأصول، لاسيما BLACKSTONE GROUP وCARLYLE GROUP اللتين تديران أصولاً تقارب 500 مليار دولار أي بحجم اقتصاد بلجيكا.