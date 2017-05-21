وزير: ترددات الجيل الرابع للمحمول جاهزة للتسليم بمصر

قال وزير الاتصالات المصري، ياسر القاضي، إن ترددات الجيل الرابع للمحمول جاهزة للتسليم إلى شركات الاتصالات العاملة في بلاده.

ووقعت شركات المصرية للاتصالات واتصالات مصر وأورنج وفودافون في 2016 اتفاقاً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية في مصر على أن يتم دفع 50 % من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50 % بالدولار.

وأضاف القاضي "مستعدون حاليا لتسليم ترددات الجيل الرابع للمحمول لأي شركة جاهزة، ننتظر انتهاء الشركات من الاستعدادات الفنية لكي تتسلم الترددات".

وباعت مصر رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة لتدعيم مواردها.